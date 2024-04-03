حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان في البيت الابيض وبايدن يتلقي بقيادات الجالية الاسلامية

أقام البيت الأبيض حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان، بعد أن رفض بعض المدعوين تلبية دعوة الرئيس الاميركي جو بايدن بسبب سياسته تجاه الحرب بين إسرائيل وغزة.



والتقى بايدن بقيادات الجالية الإسلامية قبل تناول الإفطار مع كبار المسؤولين المسلمين في إدارته والذي حضرته أيضا السيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها.



وعقد بايدن اجتماعا مع "قيادات الجالية الإسلامية لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع".



وقال أحد الحاضرين يدعى الدكتور ثائر أحمد، وهو طبيب غرفة طوارئ أمضى ثلاثة أسابيع على الأقل في غزة، لشبكة (سي.إن.إن) إنه انسحب من الاجتماع قبل أن ينتهي.



وأضاف: "احتراما لمجتمعي، واحتراما لجميع الأشخاص الذين عانوا والذين قتلوا في هذه العملية، تعين علي الانسحاب من الاجتماع".



وأردف أحمد، الذي قال إنه الأميركي الفلسطيني الوحيد الذي حضر الاجتماع، أنه "لم يكن هناك الكثير من الردود" من بايدن.



وقال للشبكة: "قال في الواقع إنه يفهم الأمر، ثم غادرت".