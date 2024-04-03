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إصابة أربعة شرطيين إسرائيليين بجروح في عملية دهس بسيارة في كوخاف يائير ومقتل المهاجم
أخبار دولية
2024-04-03 | 01:14
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إصابة أربعة شرطيين إسرائيليين بجروح في عملية دهس بسيارة في كوخاف يائير ومقتل المهاجم
أعلنت الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح في عملية دهس بسيارة استهدفتهم عند حاجز مروري في تل ابيب وقُتل خلالها المهاجم.
وأوضحت الشرطة في بيان أنّ المهاجم هو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً صدم بسيارته أربعة شرطيين عند حاجز مروري أقاموه لتفتيش السيارات في بلدة كوخاف يائير الواقعة شمال شرق تل أبيب والمتاخمة للضفة الغربية المحتلّة.
وأضافت أنّ الشرطيين الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج بعد إصابتهم بجروح طفيفة.
وبحسب البيان فإنّ المهاجم "واصل بعد ذلك طريقه إلى حاجز إلياهو (بالقرب من مدينة قلقيلية الفلسطينية)وحاول طعن حرّاس الأمن الذين قاموا بتحييده".
ولفت البيان إلى أنّ وفاة المهاجم أُعلنت في الموقع.
أخبار دولية
تل أبيب
اسرئيل
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