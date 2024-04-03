بايدن: إسرائيل "لم تفعل ما يكفي" لحماية عاملي الإغاثة في غزة

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكّداً أنّ اسرائيل "لم تفعل ما يكفي" لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضوّرون جوعاً".



وقال بايدن في بيان إنّه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.



ورأى أنّ توزيع المساعدات في القطاع صعب "لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها".



وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ "حوادث مثل ذلك الذي وقع بالأمس لا ينبغي أن تقع"، معتبرا أن اسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين".



وأكّد أنّ التحقيق الذي وعدت إسرائيل بإجرائه لجلاء ملابسات الغارة "يجب أن يكون سريعاً، وأن يؤدّي إلى المساءلة، وأن تُنشر نتائجه على الملأ".



ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ مقتل عمّال الإغاثة السبعة لم يكن "حادثة معزولة"، معتبرا أن "هذا الصراع هو من بين أسوأ الصراعات في الذاكرة الحديثة من حيث عدد القتلى في صفوف عمال الإغاثة".



وأكد أنّ الولايات المتّحدة ستواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في إطار صفقة رهائن".