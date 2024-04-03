بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنّ التجربة العسكرية التي أجرتها بيونغ يانغ الإثنين كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل، مشيرة إلى أنّ الزعيم كيم جونغ-أون حضر شخصياً عملية إطلاق الصاروخ.



وغداة التجربة، أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أنّه "تّم بنجاح إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد يتراوح مداه بين متوسط وطويل وذي قيمة استراتيجية".