الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل

أخبار دولية
2024-04-03 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنّ التجربة العسكرية التي أجرتها بيونغ يانغ الإثنين كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل، مشيرة إلى أنّ الزعيم كيم جونغ-أون حضر شخصياً عملية إطلاق الصاروخ.
     
وغداة التجربة، أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أنّه "تّم بنجاح إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد يتراوح مداه بين متوسط وطويل وذي قيمة استراتيجية".

أخبار دولية

بيونغ يانغ:

صاروخ فرط صوتي

كوريا الشمالية

LBCI التالي
رئيس الوزراء الأسترالي يعبّر لنتانياهو عن "غضبه" لمقتل عاملي الإغاثة في غزة
بايدن: إسرائيل "لم تفعل ما يكفي" لحماية عاملي الإغاثة في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-20

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة محرك لصاروخ فرط صوتي

LBCI
أخبار دولية
13:44

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان

LBCI
أخبار دولية
2024-04-01

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

LBCI
أخبار دولية
2024-03-29

كوريا الشمالية تؤكد أن "ليس لديها ما تناقشه" مع اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:51

رئيس وزراء بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع التضامن مع إسرائيل "أمام امتحان"

LBCI
أخبار دولية
01:29

12 قتيلاً في هجوم بطائرة مسيّرة على عطبرة في شمال شرق السودان

LBCI
أخبار دولية
01:25

رئيس الوزراء الأسترالي يعبّر لنتانياهو عن "غضبه" لمقتل عاملي الإغاثة في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:18

بايدن: إسرائيل "لم تفعل ما يكفي" لحماية عاملي الإغاثة في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-01

زوجان يكتشفان غرفة سرية داخل جدران المنزل... لن تصدّقوا ما وجداه! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:37

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا

LBCI
آخر الأخبار
03:26

فياض للـLBCI: مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها وتُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الاراضي اللبنانية

LBCI
امن وقضاء
2023-11-03

بلدية طيرحرفا: الجيش الاسرائيلي استهدف المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
13:51

إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…

LBCI
أخبار دولية
13:28

إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!

LBCI
أخبار دولية
13:25

بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
خبر عاجل
09:31

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
05:43

تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟

LBCI
منوعات
12:51

بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

LBCI
منوعات
10:29

في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:02

بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!

LBCI
آخر الأخبار
14:23

النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More