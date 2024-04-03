رئيس الوزراء الأسترالي يعبّر لنتانياهو عن "غضبه" لمقتل عاملي الإغاثة في غزة

عبّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "غضبه" لمقتل سبعة عاملي إغاثة، بينهم مواطنة أسترالية، في ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.



لفت ألبانيزي إلى أنه "أبلغ بوضوح شديد رئيس الوزراء نتانياهو أنّ الأستراليين غاضبون إزاء هذه المأساة".