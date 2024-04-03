12 قتيلاً في هجوم بطائرة مسيّرة على عطبرة في شمال شرق السودان

قُتل 12 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة في مدينة عطبرة الواقعة في شمال شرق السودان، من دون تحديد ما إذا كانوا مقاتلين أم مدنيين، وفق ما أفاد مسعف وشهود وكالة فرانس برس.



وقال شاهد في تصريح عبر الهاتف إنه "اندلع حريق بعد هجوم بطائرة مسيّرة خلال إفطار".



وتتمركز في عطبرة، التي كانت بمنأى من المعارك، وحدات للجيش لحماية المدينة التي تكتسب أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق المؤدي إلى بورتسودان على البحر الأحمر، حيث تتّخذ الحكومة الموالية للجيش مقرا مؤقتا.



ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم.