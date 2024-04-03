رئيس وزراء بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع التضامن مع إسرائيل "أمام امتحان"

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفي إغاثة، بينهم مواطن بولندي، في غزة ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببا في "غضب مفهوم" وتوتر للعلاقات مع وارسو.



وتوجّه تاسك على منصة إكس لنتنياهو بالقول:" "السيد رئيس الوزراء نتنياهو، والسيد السفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس... اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم يثير غضبا مفهوما".