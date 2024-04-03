وزيرة خارجية كندا تطالب بإجراء تحقيق كامل في مقتل موظفي الإغاثة في غزة

وزيرة خارجية كندا: إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي

طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم، بإجراء تحقيق كامل في مقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة، ومن بينهم مواطن كندي، في غارة جوية إسرائيلية.



ورأت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي، مشيرة الى أن كندا ستتأكد من ذلك.