تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة

أعلنت تايوان رصد 30 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن 20 من تلك الطائرات دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (اديز).



كما أكدت القوات المسلحة التايوانية أنها "تراقب الوضع وهي نشرت دوريات طائرات وسفن وأنظمة صاروخية على الساحل ردا على الأنشطة التي رصدت"، وفق بيان.