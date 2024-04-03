الاستهداف الاسرائيليّ على القنصلية الايرانية حضر في جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الامن

الاستهداف الاسرائيليّ على القنصليةِ الايرانية في دمشق، حضرَ ايضاً في جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الامن.