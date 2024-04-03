ستولتنبرغ: على الناتو ضمان إمدادات عسكرية "موثوقة" لأوكرانيا على المدى البعيد

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على أنه على أعضاء الناتو ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع وزاري لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات.



ورأى ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، أن "لدى أوكرانيا حاجات طارئة، معتبرا ان أي "تأخير في تقديم الدعم ستكون له تبعات في ساحة المعركة (...) لذلك يجب تغيير ديناميكيات دعمنا".



كما رأى أنه "يتعين علينا ضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا على المدى البعيد كي نتمكن من الاعتماد بدرجة أقل على المساهمات الطوعية وبدرجة أكبر على التزامات الناتو، وبنسبة أقل على العروض القصيرة الأمد وبنسبة أكبر على تعهدات متعددة السنوات".



وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن ستولتنبرغ اقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا.



ولفت ستولتنبرغ إلى أنه "على موسكو أن تفهم أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم في ساحة المعركة ولا يمكنهم انتظارنا إلى الأبد"، من دون أن يذكر تفاصيل حول اقتراحه.