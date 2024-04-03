روسيا: حلف شمال الأطلسي يعود لعقلية الحرب الباردة بعد 75 عاما على تأسيسه

رأت روسيا اليوم، أن حلف شمال الأطلسي عاد لعقلية الحرب الباردة مع احتفاله هذا الأسبوع بمرور 75 عاما على تأسيسه.



وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين: "الآن، فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، عاد الحلف إلى أوضاع الحرب الباردة"، معتبرة أن ذكرى تأسيس الحلف ليست سببا للاحتفال.



وأوضحت زاخاروفا أنه لا مكان للحلف في "عالم متعدد الأقطاب" لكنه يبقى ركيزة للاهتمام الروسي.