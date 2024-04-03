وزيرة خارجية بلجيكا: سندرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة "عندما يحين الوقت" المناسب

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب أن بلجيكا ستدرس الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة "عندما يحين الوقت" المناسب.



واعتبرت لحبيب أن قرار الأمم المتحدة بشأن غزة ليس له أي عواقب على الأرض ويشكل علامة استفهام حقيقية حول نفوذنا في الصراع.