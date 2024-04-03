موسكو: نعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين "غير ودي"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين "غير ودي".



وذكرت السلطات الكورية الجنوبية أن البلاد فرضت عقوبات على سفينتين روسيتين كانتا تحملان شحنة عسكرية إلى كوريا الشمالية.