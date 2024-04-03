بعد هجوم موسكو... روسيا تسجّل ازديادا في عدد المتطوّعين في الجيش

أعلن الجيش الروسي ازديادا في عدد الأشخاص الذين يتطوّعون للقتال في أوكرانيا منذ الهجوم الإرهابي الدامي على صالة للحفلات الموسيقية في موسكو الشهر الماضي.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بأكثر من 140 شخصا وكان الأسوأ من نوعه في روسيا منذ سنوات. لكن الرئيس فلاديمير بوتين واصل مذاك القول، من دون تقديم أدلة، إن أوكرانيا متورطة في التخطيط للهجوم.



وقالت وزارة الدفاع اليوم: "على مدى الأسبوع ونصف الأخير، سجّلت نقاط التجنيد زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الراغبين بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".



وتطلق موسكو على هجومها الشامل على أوكرانيا "عملية عسكرية خاصة".



وذكرت الوزارة أن أكثر من 100 ألف شخص تطوّعوا للقتال حتى الآن في 2024، بينهم 16 ألفا في الأيام العشرة التي تلت الهجوم.



وقالت في بيان على تلغرام إن "معظم المرشحين أشاروا إلى أن الدافع الأساسي للتوقيع على العقد كان الرغبة في الانتقام لضحايا المأساة التي وقعت في 22 آذار".



وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن الزيادة في عمليات التجنيد هي "دليل إضافي" على دعم المجتمع الروسي لبوتين والعملية العسكرية.



نفت كييف أي علاقة لها بالهجوم وقال مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام إن واشنطن حذّرت روسيا من تهديد محتمل لضواحي موسكو. لكن بوتين ومسؤولين روس واصلوا ربط الهجوم بأوكرانيا وداعميها الغربيين.



وكان الهجوم على "كروكوس سيتي هول" الأكثر دموية على الإطلاق الذي يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية على التراب الأوروبي.