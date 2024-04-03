المبعوث الأمبركي الخاص إلى اليمن: يجب التوصل إلى حل دبلوماسي

رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ اليوم، أن تصنيف جماعة الحوثي اليمنية جماعة إرهابية يضع "ضغوطا إضافية" على الجماعة المتحالفة مع إيران وربما يثنيها عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي.