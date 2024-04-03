قتيل وأربعة جرحى في أعمال عنف أعقبت الانتخابات في جنوب شرق تركيا

قُتل شقيق أحد مرشحي المعارضة وأصيب أربعة أشخاص في اشتباكات بين معارضي وأنصار رئيس بلدية منتخب حديثا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة ذات أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا.



واشتبك أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع أنصار حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في منطقة بيرفاري بمدينة سيرت مساء أمس الثلاثاء في أعقاب انتخابات محلية أجريت يوم الأحد وأبلت المعارضة فيها بلاء حسنا بالأساس في شتى أنحاء تركيا.



وذكر مكتب الحاكم أن خمسة أصيبوا في الاشتباكات وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه. وقال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم محمد أمين إيكمان إن القتيل هو شقيق مرشح الحزب.



وأشار مكتب حاكم سيرت إلى أن الشرطة تحقق في الواقعة وقبضت على ستة أشخاص، مضيفا أنه تم فرض حظر تجول في منطقة بيرفاري حتى صباح غد الخميس لأسباب أمنية.



وانتشرت الاحتجاجات أيضا في أماكن أخرى في محافظات جنوب شرق تركيا مساء الثلاثاء، بعد أن منعت السلطات التركية رئيس البلدية المنتخب حديثا الذي ينتمي إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد من تولي منصبه في مدينة فان، وأعلنت عن إعادة التصويت في منطقة هيلفان في شانلي أورفا حيث خسر حزب العدالة والتنمية.