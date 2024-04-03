وزراء أوبك+ يبقون سياسة إنتاج النفط من دون تغيير

كشفت ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+ لوكالة "رويترز" أن اجتماع كبار وزراء التحالف اليوم أبقى سياسة إنتاج النفط من دون تغيير.



وعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا اليوم عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.