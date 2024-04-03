اعتقال اثنين من طاجيكستان خلال عملية لمكافحة الإرهاب في روسيا

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم، أن السلطات اعتقلت اثنين من مواطني طاجيكستان خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة داغستان الروسية.