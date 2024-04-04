ماكرون يندد بتصريحات روسية تنطوي على "تهديد" بعد مكالمة وزيري دفاع البلدين

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بـ"تصريحات تنطوي على تهديد" صدرت عن روسيا بعد المكالمة الهاتفية الأربعاء بين وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والروسي سيرغي شويغو، مشيرا إلى "تلاعب في المعلومات" في تقرير أصدرته موسكو لاحقا بشأن مضمون الاتصال.



وألمحت روسيا إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية قد تكون ضالعة في اعتداء موسكو، في حين أوضح ماكرون أن الهدف من المكالمة التي بادرت إليها فرنسا كان تحديدا نقل "معلومات مفيدة" إلى روسيا حول الاعتداء.