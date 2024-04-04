بوتين: روسيا لن تصبح هدفا للأصوليين الإسلاميين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تصبح هدفا للأصوليين الإسلاميين.



وأوضح بوتين، في تصريحات، أنه "لدينا كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك الذين أمروا بهذا العمل الإرهابي الدموي المروع في موسكو هو الإضرار بوحدتنا".