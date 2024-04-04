الصومال يطرد السفير الإثيوبي

أعلنت الحكومة الصومالية طرد السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ"التدخل الفج" في شؤونها الداخلية.وأفادت في بيان، بأنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي.