إسرائيل تعلن أن التحقيق في الغارة على قافلة الإغاثة بغزة سيستغرق أسابيع

أعلنت إسرائيل اليوم، أن التحقيق الذي يجريه الجيش في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في قطاع غزة قد يستغرق أسابيع.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون في مؤتمر صحفي: "في الأسابيع المقبلة، عندما تصبح النتائج واضحة، سنكون شفافين ونشارك النتائج مع العامة".