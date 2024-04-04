أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها الحركة.



وقال: "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها... رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات".