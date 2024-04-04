الكرملين: روسيا وحلف شمال الأطلسي الآن في "مواجهة مباشرة"

أعلن الكرملين أن روسيا وحلف شمال الأطلسي أصبحا الآن في "مواجهة مباشرة"، وذلك فيما احتفل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه اليوم.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة".



وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "مشترك بالفعل في الصراع المحيط بأوكرانيا ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".



