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روسيا تعتقل 3 آخرين على صلة بحادث قاعة الحفلات الموسيقية
أخبار دولية
2024-04-04 | 10:08
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روسيا تعتقل 3 آخرين على صلة بحادث قاعة الحفلات الموسيقية
نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز اعتقل ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.
ونقلت إنترفاكس عن بيان لجهاز الأمن الاتحادي أنه تم اعتقال مواطن روسي ومواطنين أجنبيين، جميعهم من آسيا الوسطى، في موسكو ويكاترينبرج وأومسك.
ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي، قام اثنان من المعتقلين بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في 22 آذار، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل. أما المعتقل الثالث فهو متورط بشكل مباشر في تجنيد شركاء متآمرين في الهجوم وتمويل منفذيه.
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