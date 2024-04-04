الجيش الإسرائيلي: لا تغيير في توجيهات استعداد الجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يطرأ أي تغيير على التوجيهات المتعلقة باستعداد الجبهة الداخلية وسط مخاوف من تصعيد محتمل للعنف بعد مقتل قادة عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع وما تلاه من توعد بالانتقام.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في منشور على منصة "إكس": "ليست هناك حاجة لشراء مولدات كهربائية وجمع الطعام وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي".



وأضاف: "كما فعلنا حتى اليوم، سنقوم على الفور بتحديث أي تغيير، في حالة حدوثه، بطريقة رسمية ومنظمة".