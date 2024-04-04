واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب مرتبطة بإيران على شركة أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي وسفنها وشبكة تسهّل شحن السلع للجيش الإيراني، بحسب الخزانة الاميركية.

وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا.



وأضافت أن شركة أوشنلينك ومقرها الإمارات تشغّل أسطولا به أكثر من 12 سفينة متورطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية.



وقالت الوزارة إن سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حمّلت في الآونة الأخيرة سلعا أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر النقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.



وذكرت الخزانة في بيان أن سلسلة من العقوبات الأميريكية والغربية استهدفت "أنشطة (إيران) المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم".



وتملك إيران شبكة من الوكلاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن.