بايدن: على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي تزامنا مع إحياء الناتو ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه، بعدما قوّض منافسه في الانتخابات دونالد ترامب بند الدفاع الجماعي الوارد في معاهدته.



وقال بايدن في بيان: "علينا أن نتذكر بأن الالتزام المقدّس الذي نقدّمه لحلفائنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو يمنحنا نحن أيضا الأمان".