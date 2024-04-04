الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن: على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2024-04-04 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن: على الولايات المتحدة المحافظة على &quot;التزامها المقدّس&quot; حيال حلف شمال الأطلسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن: على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن على الولايات المتحدة المحافظة على "التزامها المقدّس" حيال حلف شمال الأطلسي تزامنا مع إحياء الناتو ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه، بعدما قوّض منافسه في الانتخابات دونالد ترامب بند الدفاع الجماعي الوارد في معاهدته.
     
وقال بايدن في بيان: "علينا أن نتذكر بأن الالتزام المقدّس الذي نقدّمه لحلفائنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو يمنحنا نحن أيضا الأمان".

آخر الأخبار

أخبار دولية

بايدن

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

LBCI التالي
الجيش الأميركيّ دمّر صاروخًا حوثيًّا في اتجاه البحر الأحمر
باريس تنفي أنها ناقشت إحتمال إجراء حوار مع موسكو بشأن أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-22

الكرملين: تعليقات بايدن عن بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-17

صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل بينما يسعى بايدن لإبرام إتفاق لوقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2024-02-15

بايدن يمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "حماية قانونية" من الترحيل لمدة 18 شهرا

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-14

البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:21

قيادي كبير بـ"حماس": مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار لكنه لا يتضمن جديدا

LBCI
أخبار دولية
11:59

ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:52

الناتو: ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن أيران لن تنقل صواريخ باليستية لروسيا

LBCI
أخبار دولية
11:45

رايان إير الأوروبية للطيران ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من حزيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:15

من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)

LBCI
منوعات
13:41

حبيبته "المخادعة" تركته بلا مأوى ووظيفة... تعرف اليها عبر تطبيق مواعدة ثم حلّت المصيبة: لن تصدقوا ما فعلته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-02

بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:30

الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ

LBCI
أخبار لبنان
06:37

تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة

LBCI
رياضة
13:43

تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
13:35

جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
07:47

قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

LBCI
اقتصاد
08:19

بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

LBCI
خبر عاجل
14:21

عطل طرأ على تطبيق واتساب

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

LBCI
فنّ
06:01

الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته

LBCI
فنّ
09:58

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More