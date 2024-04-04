هيومن رايتس: غارة إسرائيلية قتلت 106 مدنيين في غزة في تشرين الأول تشكل "جريمة حرب مفترضة"

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس نتائج تحقيق تشير إلى عدم وجود هدف عسكري لغارة إسرائيلية نفذت في 31 تشرين الأول ضد مبنى في وسط قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 106 مدنيين، معتبرة أنها تشكل "جريمة حرب مفترضة".



وقالت المنظمة إنها "لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب".



وأضافت أنه "حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، ودون سابق إنذار، أصابت أربع قنابل جويّة المبنى في غضون 10 ثوان تقريبا. تدمَّر المبنى بالكامل".



واعتبرت أن "الغارة الإسرائيليّة التي قتلت 106 مدنيين تشكل جريمة حرب مفترضة"، مضيفة "تحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين".