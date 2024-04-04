رايان إير الأوروبية للطيران ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من حزيران

أعلنت شركة رايان إير الأوروبية للطيران أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من الثالث من حزيران بواقع 40 رحلة أسبوعيا، وذلك بعد إعادة فتح صالة ركاب بالمطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.



وكانت رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، قد قالت أمس الأربعاء أنها اضطرت إلى إلغاء ما يقرب من 950 رحلة في آذار بسبب الحرب في غزة.



واستأنفت رايان إير رحلاتها إلى تل أبيب بعدد رحلات أقل منذ شباط.