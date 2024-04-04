الناتو: ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن أيران لن تنقل صواريخ باليستية لروسيا

أعلن مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن الحلف لم يتلق أي تأكيدات بأن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا، لكنه ليس لديه أسباب ليعتقد أنها لن تمضي قدما في عملية النقل بمجرد اتفاق الطرفين على شروط تفيد كليهما.



وقال المسؤول إن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ربما تكون قد عطّلت أكثر من 15 بالمئة من طاقتها، لافتا الى أن الحلف يعتقد أن موسكو ما تزال تفتقر إلى الذخائر والأفراد الكافين لشن هجوم ناجح.



وأضاف: "المسؤول أن الحلف يتوقع وجود جهود روسية منسقة لاستخدام طائرات مسيرة وصواريخ لإضعاف قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".