ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا

ستولتنبرغ: ليس لدينا أي خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحلف "لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا".



وقال: "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، وليس هناك أي طلب لفعل ذلك".