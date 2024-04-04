قيادي كبير بـ"حماس": مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار لكنه لا يتضمن جديدا

أكّد قيادي كبير في حركة "حماس" أن مصر قدمت مؤخرا مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لكنه لا يتضمن جديدا.



وقال إن الأميركيين والمصريين يريدون الإبقاء على عملية التفاوض على الرغم من قناعتهم بأن الفجوة بين الطرفين واسعة وكبيرة.