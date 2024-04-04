كريستالينا غورغييفا مرشّحة من دون منافس لولاية جديدة على رأس صندوق النقد الدولي

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان أن المديرة العامة الحالية للهيئة، البلغارية كريستالينا غورغييفا، مرشّحة من دون منافس لولاية جديدة.



وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة سيمضي قدما في عملية التعيين عبر مقابلة مع المرشحة، غورغييفا، يجريها معها أعضاء المجلس".



وأوضح أن الهدف يكمن في إنجاز العملية في أسرع وقت ممكن، بحلول نهاية نيسان.