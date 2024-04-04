نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات لذا فإن إسرائيل تعمل ضدها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات ولذلك فإن إسرائيل تعمل ضد إيران دفاعا وهجوما.



وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال وكلائها وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعا وهجوما".



وأضاف: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه".