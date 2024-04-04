بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أنه "إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية".



ودعا بلينكن في خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إسرائيل، بوصفها دولة ديمقراطية، إلى منح حياة الإنسان أعلى قيمة وإلى زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أن "الهجوم المروع" هذا الأسبوع على موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في القطاع لا بد أن يكون الأخير من نوعه.



وقال : "الآن، لا توجد أهمية أكبر في غزة من حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وضمان أمن من يقدمونها. لا بد أن تكون إسرائيل على قدر هذه اللحظة".