بايدن يبلغ نتنياهو بأن الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على حماية المدنيين

أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثّه على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار".



ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتانياهو إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة"، وفق بيان للبيت الأبيض.



ولفت البيت الابيض الى أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".



وقال الرئيس الأميركي لنتانياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، "غير مقبولة".



وجاء في البيان أن بايدن "أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن".

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض أن النبرة المتشددة التي اعتمدها الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي الخميس مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن الحرب في غزة تعكس "الإحباط المتزايد" إزاء عدم استجابة إسرائيل لمطالب حماية المدنيين.