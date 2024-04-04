البيت الأبيض يدعو إلى زيادة "هائلة" في المساعدات لغزة

دعا البيت الأبيض إسرائيل إلى السماح بزيادة "هائلة" في المساعدات إلى غزة خلال "ساعات وأيام"، بعد أن أكد الرئيس جو بايدن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضرورة تغيير طريقة إدارة الحرب.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة".