الحوثي: 37 قتيلا في 424 غارة جوية شنتها أميركا وبريطانيا على اليمن خلال 3 أشهر

أعلن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في خطاب مذاع تلفزيونيا أن نحو 37 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في 424 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن خلال حوالي ثلاثة أشهر.