البيت الأبيض يؤكد دعمه الدفاعي الراسخ لإسرائيل على رغم التباين بشأن غزة

أكد البيت الأبيض أن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل لا يزال "راسخا" رغم تحذير الرئيس جو بايدن من أن سياسة واشنطن بشأن الحرب في غزة تعتمد على حماية المدنيين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن "دعمنا لدفاع إسرائيل عن نفسها لا يزال راسخا"، مضيفا "إنهم يواجهون مجموعة من التهديدات، والولايات المتحدة لن تتخلى عنها".