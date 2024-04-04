أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود ان إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة، وذلك في معرض وصفها مجازر لا يمكن لأي مستشفى في العالم التعامل معها.



وقالت المنظمة الطبية الخيرية إن أطفالا يتم نقلهم إلى المستشفيات مصابين بأعيرة نارية من طائرات مسيّرة، بينما يُسحق مرضى كثر تحت الأنقاض ويعانون من حروق شديدة.



ولفتت الى أن هجمات قاتلة على أفراد طواقم إغاثة إنسانية بيّنت إما نية متعمدة وإما انعدام كفاءة متهورا، ودعت إلى تغيير في كيفية إدارة الحرب.



وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة أمبر عليان، إن نظام الرعاية الصحية في غزة قبل الحرب لم يكن مثاليا لكنه كان متينا وفي طور التحسن.



وأضافت في مؤتمر صحافي في مقر منظمة أطباء بلا حدود في جنيف: "نشهد حاليا تدميرا منهجيا ومتعمدا لنظام الرعاية الصحية".



ولفتت إلى أن الغالبية الكبيرة للإصابات التي عاينها مسعفو أطباء بلا حدود في غزة كانت إصابات بمتفجرات من جراء قصف طال منازل.