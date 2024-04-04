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منظمة أوبن آرمز تعلّق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

أخبار دولية
2024-04-04 | 16:34
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منظمة أوبن آرمز تعلّق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
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منظمة أوبن آرمز تعلّق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

أعلنت منظمة أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية أنها ومنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية الأميركية علقتا محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي المنظمة الأميركية في غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين.

وقالت أوبن آرمز في بيان مكتوب: "الهجوم الذي ارتكبته قوات الدفاع الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي يمثل نقطة تحول مؤلمة في جهودنا للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت ورلد سنترال كيتشن إنها أوقفت عملها مؤقتا في القطاع المحاصر حيث كانت تعمل مع ما يزيد على 60 مطبخا محليا منذ أكتوبر تشرين الأول. وقالت الأمم المتحدة إن المجاعة تشكل تهديدا وشيكا لأكثر من نصف سكان غزة.

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