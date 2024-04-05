الولايات المتحدة تراجع تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف يقصفها بغزة

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أن الولايات المتحدة تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.



ونُشر التقرير في موقعي +972 ماغازين ولوكال كول يوم الأربعاء.



وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضا عن تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. ورد كيربي بالقول إنه إذا كان هذا التقرير صحيحا فإن هذه الأنباء مرحب بها.