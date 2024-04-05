الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاضية ترفض طلب ترامب اسقاط التهم ضده في قضية إساءة استخدام وثائق رسمية سرية
أخبار دولية
2024-04-05 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قاضية ترفض طلب ترامب اسقاط التهم ضده في قضية إساءة استخدام وثائق رسمية سرية
رفضت قاضية فدرالية التماسا تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب لإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد ادعى، في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية.
لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون، المعينة من قبل ترامب حين كان رئيسا، رفضت الطلب، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إثارة المسألة مجددا خلال المحاكمة.
وقالت كانون في قرار مقتضب: "إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها".
ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في حزيران من تهم فدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.
وكان المحقق الخاص جاك سميث الذي وجه التهم إلى ترامب قد هدد بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد أن أشارت القاضية كانون إلى أن لقانون السجلات الرئاسية ميزة في القضية.
وكانت القاضية قد طلبت من كل جانب أن يقترح مسودة تعليمات لهيئة المحلفين تعتمد على قراءة القانون.
ورغم أن قرارها برفض إسقاط القضية بناء على قانون السجلات الرئاسية منح سميث نصرا جزئيا، إلا أن كانون دافعت عن طلبها الحصول على مسودة تعليمات لهيئة المحلفين قائلة إنه "لا ينبغي إساءة فهمها".
وأضافت: "لا ينبغي تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير ما كانت عليه: محاولة حقيقية، في سياق المحاكمة المقبلة، لفهم مواقف الأطراف المتنافسة بشكل أفضل".
واقترح ممثلو الادعاء بدء المحاكمة في الثامن من تموز، لكن كانون لم تحدد موعدا بعد ولم تصدر أحكاما بشأن عدد من الالتماسات الأخرى التي قدمها محامو ترامب.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية أخرى ولائحة اتهام في جورجيا بزعم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
ورفض القاضي الذي يرأس قضية جورجيا التماسا تقدم به ترامب الخميس لاسقاط القضية باعتبار أنها تشكل انتهاكا لحقه في حرية التعبير.
وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية ضده في حال فوزه.
أخبار دولية
ترامب
وثائق رسمية سرية
التالي
مقتل قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" في شمال شرق سوريا
شركات ألمانية تشارك في "إعادة بناء" مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:13
ترامب يرى أن إسرائيل بصدد "خسارة حرب التواصل"
أخبار دولية
05:13
ترامب يرى أن إسرائيل بصدد "خسارة حرب التواصل"
0
آخر الأخبار
17:50
ترامب: أنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية
آخر الأخبار
17:50
ترامب: أنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
أخبار دولية
2024-04-04
ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي
أخبار دولية
2024-04-04
ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:48
الأمم المتحدة: مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب
أخبار دولية
05:48
الأمم المتحدة: مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب
0
أخبار دولية
05:44
لقاء سيجمع شريف بولي العهد السعوديّ
أخبار دولية
05:44
لقاء سيجمع شريف بولي العهد السعوديّ
0
أخبار دولية
05:40
فرنسا تعرب عن استعدادها للاستثمار مع المغرب في الصحراء الغربية
أخبار دولية
05:40
فرنسا تعرب عن استعدادها للاستثمار مع المغرب في الصحراء الغربية
0
أخبار دولية
05:37
برلين ترى أن إسرائيل "لم يعد لديها عذر" لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
05:37
برلين ترى أن إسرائيل "لم يعد لديها عذر" لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:50
ترامب: أنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية
آخر الأخبار
17:50
ترامب: أنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية
0
آخر الأخبار
01:01
تاس نقلا عن لجنة التحقيق الروسية: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية العسكرية في أوكرانيا
آخر الأخبار
01:01
تاس نقلا عن لجنة التحقيق الروسية: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية العسكرية في أوكرانيا
0
أخبار دولية
01:44
رجل يطعن حاكم منطقة مورمانسك الروسية بسكين
أخبار دولية
01:44
رجل يطعن حاكم منطقة مورمانسك الروسية بسكين
0
صحف اليوم
00:18
نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد (اللواء)
صحف اليوم
00:18
نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
5
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
6
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
8
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More