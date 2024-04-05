مقتل قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" في شمال شرق سوريا

قتل القيادي العراقي البارز في "هيئة تحرير الشام" أبو ماريا القحطاني في تفجير انتحاري في منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن فصيله والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في بيان على مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لها، مقتل الشيخ "أبو مارية القحطاني" "جراء هجوم غادر باستخدام حزام ناسف، نُفِّذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم الدولة" الإسلامية.



وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا: "قتل الجهادي "أبو ماريا القحطاني" وأصيب اثنان من مرافقته بجروح خطيرة، نتيجة تفجير انتحاري".



وأشار المرصد إلى ان الاسم الحقيقي للقحطاني هو ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني.



وأفاد المرصد بأن هيئة تحرير الشام كان قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 آذار، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية.



وتسيطر هيئة تحرير الشام على مساحات شاسعة في محافظة إدلب وأنحاء في حماة وحلب واللاذقية.



والقحطاني خاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2012، وتتّهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا في العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك قبل توليه مناصب قيادية في جبهة النصرة.