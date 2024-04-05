الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا

نفت الولايات المتحدة مزاعم الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو بأنّها تبني قواعد عسكرية سرية في إيسيكيبو.



وتُعتبر إيسيكيبو منطقة غنية بالنفط في غويانا تطالب كراكاس بالسيادة عليها.



وشدّد المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي على عدم وجود خطط لإقامة قاعدة عسكرية سرية.



وأكّد أنّه حض الجانبين على الالتزام بحكم المحكمة الصادر عام 1899 في شأن الحدود "والقيام بذلك سلميًا".



وأعلن مادورو سابقًا، وجود قواعد عسكرية أميركية سرية في منطقة إيسيكيبو.



ووصف ذلك بالعدوان وتحضير للتصعيد ضد فنزويلا.



كما وصفت وزارة خارجية غويانا تحرّك فنزويلا للمطالبة بإقليم إيسيكيبو بأنّه انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدوليّ.