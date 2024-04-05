الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا

أخبار دولية
2024-04-05 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا

نفت الولايات المتحدة مزاعم الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو بأنّها تبني قواعد عسكرية سرية في إيسيكيبو.

وتُعتبر إيسيكيبو منطقة غنية بالنفط في غويانا تطالب كراكاس بالسيادة عليها.
     
وشدّد المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي على عدم وجود خطط لإقامة قاعدة عسكرية سرية.
     
وأكّد أنّه حض الجانبين على الالتزام بحكم المحكمة الصادر عام 1899 في شأن الحدود "والقيام بذلك سلميًا". 
     
وأعلن مادورو سابقًا، وجود قواعد عسكرية أميركية سرية في منطقة إيسيكيبو.

ووصف ذلك بالعدوان وتحضير للتصعيد ضد فنزويلا. 
     
كما وصفت وزارة خارجية غويانا تحرّك فنزويلا للمطالبة بإقليم إيسيكيبو بأنّه انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدوليّ. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

المتحدة

قواعد

منطقة

متنازع

عليها

فنزويلا

وغويانا

LBCI التالي
منظمات إغاثة دولية: لا قدرة لفعل المزيد لحماية موظفينا في قطاع غزة
مقتل قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" في شمال شرق سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-15

الكرملين: الولايات المتحدة تسعى لتنفيذ حملة تأثير سرية ضد السلطات الروسية

LBCI
أخبار دولية
2024-03-15

بلينكن: الولايات المتحدة بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-04

النائب جورج عدوان: لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره ومن مسؤولية الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتنفيذه وعلى الدولة اللبنانية حصرًا أن تتخذ قرار الحرب والسلم

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-16

مجلس الأمن القومي الروسي: الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان جر دول المنطقة إلى الصراع في اليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:48

الأمم المتحدة: مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب

LBCI
أخبار دولية
05:44

لقاء سيجمع شريف بولي العهد السعوديّ

LBCI
أخبار دولية
05:40

فرنسا تعرب عن استعدادها للاستثمار مع المغرب في الصحراء الغربية

LBCI
أخبار دولية
05:37

برلين ترى أن إسرائيل "لم يعد لديها عذر" لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:50

ترامب: أنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية

LBCI
آخر الأخبار
01:01

تاس نقلا عن لجنة التحقيق الروسية: إطلاق النار في قاعة الحفلات الموسيقية ربما يرتبط بالعملية العسكرية في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:44

رجل يطعن حاكم منطقة مورمانسك الروسية بسكين

LBCI
صحف اليوم
00:18

نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد (اللواء)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو

LBCI
أخبار لبنان
13:39

محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
07:47

قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

LBCI
اقتصاد
08:19

بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

LBCI
فنّ
09:58

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

LBCI
منوعات
07:36

اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
حال الطقس
01:14

درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More