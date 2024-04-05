منظمات إغاثة دولية: لا قدرة لفعل المزيد لحماية موظفينا في قطاع غزة

شدّدت منظمات إغاثة دولية على عدم وسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة.



ولفتت إلى مسؤولية إسرائيل في تجنب قتلهم.



وأعلنت الأمم المتحدة أنّ ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنسانيّ قتلوا حتى الآن، في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والتي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وقال سكوت بول المدير المساعد لشؤون السلم والأمن في أوكسفام أميركا لصحافيين: "نضطر كل يوم لاتخاذ قرار في شأن تعليق عملية ما أو المضي قدما في عملية ما، وفي أغلب الأحيان يكون القرار هو التعليق لأن الظروف الأمنية غير مواتية."