القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية نجحت في التصدي لصاروخ مضاد للسفن

نجحت القوات الأميركية في التصدي لصاروخ مضاد للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.



وأوضحت في بيان، أنه لم يُبلّغ عن عدد إصابات أو أضرار من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.