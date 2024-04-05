موسكو تعلن تدمير 53 طائرة مسيرة أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة

أعلنت موسكو اليوم، تدمير 53 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة، في هجمات واسعة النطاق تركّزت في منطقة روستوف حيث مقر قيادة الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "خلال الليل وصباح الخامس من نيسان، تمّ إحباط محاولات عدة لنظام كييف لشنّ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة"، مشيرة الى اعتراض 53 منها، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف بجنوب البلاد.